Messa in sicurezza del Fiume Volturno, del Rava e del San Bartolomeo, incontro in Regione convocato dal Presidente Roberti

A Palazzo Vitale si è tenuto un incontro operativo sulla messa in sicurezza del Fiume Volturno, del Rava e del San Bartolomeo, voluto e convocato dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

L’incontro ha riguardato le situazioni di allagamenti a seguito del verificarsi di piogge abbondanti.

Un primo intervento di messa in sicurezza degli alvei fluviali è in programma nei Comuni di Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano e Venafro.

La Regione segue la questione sotto due profili principali: l’analisi delle criticità e dei danni causati da portate eccezionali, già segnalati o da segnalare; gli interventi conseguenti in caso di danni, ad esempio a ponti o strade adiacenti.

In presenza di danni accertati, la Regione, insieme alla Protezione Civile, interviene – è stato rimarcato – riconoscendo e destinando risorse per infrastrutture indifferibili e urgenti, con l’obiettivo prioritario di evitare rischi per persone e cose.

Parallelamente, la Regione Molise prosegue con un piano di interventi standard, che comprende attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate a riportare i corsi d’acqua e i loro percorsi allo stato di pulizia e funzionalità naturale.

In questo modo è stato illustrato come la Regione operi sul fiume e quali siano le necessità strutturali e gestionali.

Altri interventi riguardano la manutenzione ordinaria, con una futura programmazione, attraverso fondi FSC, che prevede attività di ricognizione delle situazioni a maggiore pericolosità e rischio.

D’intesa con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, a breve, sarà predisposto il Piano di gestione dei sedimenti per l’intero bacino del fiume Volturno e per i principali affluenti.

Infine, nell’ambito del PNIISSI (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico), è in fase di avvio la programmazione di interventi sulle opere di laminazione delle piene in località Riva Spaccata e Fossatella, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro, di cui 50 milioni già finanziati.

