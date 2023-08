Pallacanestro serie A1, per la Magnolia Campobasso inizia la seconda settimana di lavoro

Al termine della doppia seduta di sabato si è chiusa la prima settimana di allenamenti in casa La Molisana Magnolia Campobasso.

I #fioridacciaio hanno vissuto una serie di sedute molto intense con un avvio con nove dei quindici elementi del roster con l’aggiunta, da giovedì, delle quattro giocatrici reduci – con tanto di medaglia di bronzo – dai tricolori giovanili under 18 femminili di basket 3×3. Nella seconda settimana l’organico andrà a completarsi perché lunedì sarà col gruppo anche la slovena Zala Šrot e, da mercoledì, ci sarà l’arrivo anche di Emma Giacchetti, cui è stato concesso qualche giorno di riposo in più dopo i due appuntamenti Europei (con le azzurre under 18 prima ed under 16 poi) cui ha partecipato quest’estate in entrambi i casi in Turchia e con tanto di inserimento nello starting five ideale nella seconda circostanza.

AVVIO CONCRETO Quello che ha rappresentato il primo ciclo di lavoro ha lasciato soddisfazione nelle considerazioni dello staff tecnico rossoblù.

«Sono contento – ha rimarcato il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli – di come stanno lavorando le ragazze. Ci stanno mettendo tanta voglia e grande attenzione. Le prime due settimane, notoriamente, sono quelle più cariche di lavoro, ma lo stanno affrontando con uno spirito davvero propositivo».

SECONDA SETTIMANA In proiezione, per le campobassane, un’altra settimana molto intensa con tre giorni con doppia seduta (con anche due sessioni di pesi) e lo scrimmage di sabato 2 settembre alle ore 17 all’Arena contro le umbre dell’Umbertide di A2.

«Dobbiamo lavorare ancora tanto – ricorda lo stesso Sabatelli – ed essere molto attenti a tutti i singoli aspetti, cercando di farci trovare pronti per il via alla stagione. Poter giocare sarà necessario per riuscire a trovare il giusto equilibrio nella consapevolezza che dovremo far fronte in avvio a più di una difficoltà e dovremo avere la capacità di venirne fuori, lavorando ancora più sodo per provare a superarle».

NUMERI AL… ROSTER Nel frattempo, sono stati anche definiti i numeri di maglia delle quindici componenti il roster campobassano.

Ad aprire la serie, così come nelle tre precedenti stagioni di serie A1, lo 0 di Laura Del Sole. Un altro elemento del vivaio quale Alessandra Rizzo avrà il 2. La pivot nigeriana Pallas Kunaiyi resterà ancorata al suo fedelissimo 3, così come le confermate Gabrielė Narvičiūtė e Martina Kacerik, rispettivamente al 4 ed al 7. Alessia Vitali cambia prospettiva e sceglie l’8 aprendo una serie completata dalle conferme per 9, 10 e 11 di Stefania Trimboli, Emma Giacchetti e Blanca Quiñonez. La new entry Nina Dedić punterà tutto sul 13, la rientrante Zala Šrot, invece, si fionderà sul 17. Emanuela Trozzola manterrà fede al 21 della passata stagione, Que Morrison non abbandonerà l’amato 23, poi, a chiudere il quadro, ci saranno Benedetta Bocchetti passata al 33 e Miroslava Mištinová che ha scelto il 38.

CAMPAGNA ABBONAMENTI Da lunedì, tra l’altro, prenderà il via la seconda (ed ultima) settimana per esercitare il diritto di prelazione per i fedelissimi nel novero della campagna abbonamenti del club rossoblù dal significativo claim ‘Che confusione, sarà perché tifiAmo’.

Il club, per venire ulteriormente incontro ai tifosi, ha deciso che – oltre alla possibilità di usufruire del sito Vivaticket e dei punti del circuito presenti in città ed in regione – aprirà per tre occasioni, dalle 18 alle 19 di lunedì 28 e mercoledì 30 agosto, nonché di venerdì primo settembre, un corner per raccogliere le conferme di adesione e vicinanza alla causa rossoblù.

PROSPETTIVE FRIULANE Dopo il bronzo dell’under 18, i tricolori giovanili di basket 3×3 a Lignano Sabbiadoro non hanno riservato ulteriori podi per il club del capoluogo di regione. Sia il team under 16 (composto da Marianna Brunetti, Giorgia Fatica, Francesca Pia Mastroiacovo e Flavia Oliva e contrassegnato dall’indicazione Rooftop) che under 14 con in campo Irene Bernardi, Mia Brandoni e le due Tartaglia (Carla e Giorgia) hanno dovuto chiudere nella fase a gironi la loro esperienza.

Le prime hanno subito quattro stop in altrettante gare disputate in un girone C con al via anche i quartetti di Emilia Romagna, Umbria, Campania e Friuli Venezia Giulia. Le seconde, invece, si sono dovute arrendere alle loro colleghe della poule D in cui figuravano anche Marche, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Sicilia.