Le Stelle di Natale, “Un anno di sport, una vita per lo sport”, a Isernia il CONI consegna le Benemerenze e premia gli sportivi dell’anno

Le Stelle di Natale, “Un anno di sport, una vita per lo sport”. Il consueto evento del CONI Isernia è in programma oggi, lunedì 18 dicembre 2023, a partire dalle ore 17, nell’Aula Magna ITIS ‘Mattei’ di Isernia.

La manifestazione sarà aperta dal Convegno dal tema ‘Il racconto di una Mamma Atleta’ con relatrice Kathrin Ress, ex cestista e allenatrice della nazionale italiana di pallacanestro, consigliera nazionale FIP e Responsabile delle Nazionali Femminili.

A seguire, dalle 18, la cerimonia di premiazione di dirigenti, tecnici, atleti e società sportive che si sono distinti nel 2023 e la consegna delle Benemerenze Sportive del CONI relative all’anno 2021.

A presentare l’evento, il giornalista Giuseppe Formato.

“Ci ritroviamo come ogni anno, a ridosso delle festività natalizie, a Isernia per la cerimonia di premiazione e per ritrovarci tutti insieme anche per tracciare un bilancio dell’anno sportivo con tutti gli addetti ai lavori – ha commentato l’Onorevole Elisabetta Lancellotta – Le Stelle di Natale a Isernia nascono indietro negli anni e hanno sempre conservato quello spirito che lo ha sempre contraddistinto, ovvero celebrare chi, nello sport molisano, ha ottenuto ottimi riscontri durante l’anno e contribuire alla promozione sportiva. Il ringraziamento va al Presidente del CONI Molise, Vincenzo D’Angelo, e a tutti coloro che lavorano per lo sport sul territorio”.