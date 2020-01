Bocce, a Campobasso oltre cento atleti per la gara di San Silvestro dell’Avis: in campo uomini, donne, junior e atleti con disabilità

Oltre cento atleti in due giorni di incontri al Centro Tecnico Regionale del Molise, Bocciodromo Comunale di Campobasso, nella gara di San Silvestro, organizzata dalla Bocciofila Avis Campobasso. Tra sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019, il club del presidente Giuseppe Iacovino ha organizzato una gara riservata agli Under 12 e 15, due manifestazioni per gli atleti senior e una riservata alle ladies.

51 i giocatori senior che hanno dato vita a 17 terne, otto gli atleti di categoria D che da poco hanno iniziato a giocare a bocce, ventidue donne a comporre undici coppie e 27 junior della scuola bocce dell’Avis. In gara anche diversi atleti con disabilità.

“Un evento che ha messo insieme tutte le componenti del mondo delle bocce molisane – le parole del presidente della FIB Molise, Angelo Spina – Senior, junior, uomini, donne e atleti con disabilità: questa è la vera forza dello sport delle bocce. Una disciplina per tutti, che sta riscuotendo sempre maggiore successo, anche in Molise. È stato bello vedere in campo tutti questi atleti in due intensi giorni di incontri”.

La Bocciofila Avis Campobasso, costituita da oltre cento tesserati con tutte le componenti dello sport delle bocce (senior, junior, donne e atleti paralimpici) ha ottenuto, dalla Federazione Italiana Bocce, il riconoscimento di CAB, Centro Avviamento Bocce.

A coordinare le varie manifestazioni, oltre al presidente dell’Avis Campobasso, Giuseppe Iacovino, il responsabile della scuola bocce del team del capoluogo, Luca Marracino, i soci Antonio Di Tota, Rino Di Paolo, Gennaro Presutti e Nicolangelo De Sanctis.

Le classifiche finali – Terna Imposta Senior: 1^ Corrado Puzo, Gabriele Rocco, Maurizio Iacobucci (La Torre Vinchiaturo); 2^ Giovanni Collini, Andrea Sammartino, Mario Giuliano (Bocciodromo Comunale Campobasso); 3^ Franco Colavecchia, Luca Iacobucci, Roberto Grano (Bocciodromo Comunale Campobasso).

Individuale Senior Categoria D: 1° Giuseppe Capocefalo (Bocciodromo Comunale Campobasso); 2° Frank Pescolla (Avis Campobasso)

Coppia Senior Femminile: 1^ Fernanda Ricciuti e Maria Catenaccio (La Torre Vinchiaturo); 2^ Maria Carmen Iacobucci (La Torre Vinchiaturo) e Giuliana Iannetta (Monforte Campobasso).

Terna Under 12 – 15: 1° Michele Di Nonno, Karola Elia, Simone Antoniani (Avis Campobasso); 2° Francesco Ialenti, Federica Presutti, Giorgio Di Claudio (Avis Campobasso); 3° Vittorio Di Nonno, Camilla Ialenti, Pasquale Piano (Avis Campobasso).