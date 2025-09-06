Sport

Al Bocciodromo Comunale di Campobasso le dieci finalissime dei Campionati Italiani Juniores 2025

Appuntamento dalle ore 9,30 di domenica 7 settembre 2025. Diretta su www.topbocce.live

Campobasso e in altri bocciodromi del Molise sono in corso i Campionati Italiani Juniores 2025. 

Dopo le eliminatorie del Tiro di Precisione di venerdì 5 settembre 2025, giornata di sabato 6 settembre dedicata ai gironi eliminatori delle partite tradizionali.

Domenica 7 settembre il gran finale con le dieci finalissime, in programma dalle ore 9,30 al Bocciodromo Comunale di Campobasso con diretta su www.topbocce.live.

TIRO DI PRECISIONE UNDER 18 MASCHILE

FINALISSIMA

Manuel Capponi (Morrovalle MC) vs Marco Bruno (Cacciatori Nocera Superiore SA)

Terzi classificati: Alessandro Minoia (Canottieri Flora Cremona CR) e Lorenzo Pietro Bocchio (Fontanella PC)

TIRO DI PRECISIONE UNDER 15 MASCHILE

FINALISSIMA

Leonardo Capuano (Santa Silvia Roma RM) vs Nicola Principi (Tolentino MC)

Terzi classificati: Christian Di Vita (Fulgor LC) e Nicholas Bianco (Comunale Bellizzi SA)

TIRO DI PRECISIONE UNDER 18 FEMMINILE

FINALISSIMA

Rachele Vivenzi (Arcos Brescia BS) vs Sofia Pistolesi (Morrovalle MC)

Terze classificate: Ginevra Massida Marghine Borore (NU) e Beatrice Cesoroni Tolentino (MC)

TIRO DI PRECISIONE UNDER 15 FEMMINILE

FINALISSIMA

Lavinia Sciamanna (Santa Silvia Roma RM) vs Ambra Borsarini Anzolese (BO)

Terze classificate: Angela Perricelli (Catanzarese) e Elena Iacucci San Cristoforo Fano (PU)

INDIVIDUALE UNDER 18 MASCHILE

FINALISSIMA

Pietro Bastoni (La Fontana BO) vs Manuel Capponi (Morrovalle MC)

Terzi classificati: Domenico Aquino (Santa Lucia Sant’Alfredo SA) e Manuel Capponi (Morrovalle MC)

COPPIA UNDER 18 MASCHILE

FINALISSIMA

Luca Domaneschi – Alessandro Massarini (Canottieri Flora Cremona CR) vs Marco Bruno – Andrea Vernazzano (Cacciatori Nocera Superiore SA)

Terzi classificati: Matteo Simeoni – Mario Lamberti (Valle del Sacco RM) e Lorenzo Miele – Stefano Miele (Arce FR)

INDIVIDUALE UNDER 15 MASCHILE

FINALISSIMA

Alessandro Russo (Porto Pescara PE) vs Tommaso Sabatini (La Fontana BO)

Terzi classificati: Lorenzo Ciprietti (Città di Spoleto PG) e Christian Di Vita (Fulgor LC)

COPPIA UNDER 15 MASCHILE

FINALISSIMA

Nicolò Caimmi – Alex Raggi (Castelfidardo AN) vs Davide Berta – Andrea Sciurpi (Trevana PG)

Terzi classificati:

INDIVIDUALE UNDER 18 FEMMINILE

FINALISSIMA

Ginevra Massina (Marghine Borore NU) vs Ginevra Cannuli (Metaurense PU)

Terze classificate: 

INDIVIDUALE UNDER 15 FEMMINILE

FINALISSIMA

Angela Perricelli (Catanzarese CZ) vs Lavinia Sciama

