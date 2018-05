Giornata delle Oasi WWF, occasione per visitare e conoscere la Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro

Domenica 20 maggio torna la Giornata delle Oasi WWF, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese, ricchissimo di ambienti e specie naturali.

Verranno aperte gratuitamente al pubblico, con speciali eventi e visite guidate, le Oasi e le riserve del WWF che si potranno visitare per scoprire i tesori nascosti della natura italiana, come lupi, orsi, aquile, aironi, lontre, cervi e daini custoditi negli angoli più belli e suggestivi del nostro Paese.

La nostra festa delle Oasi precede la Giornata Mondiale della Biodiversità, il 22 maggio, indetta dall’Onu per sottolineare quanto sia importante difendere e tutelare la ricchezza della vita sulla Terra. Il Pianeta in 40 anni ha perso più del 50% degli animali selvatici che un tempo lo abitavano. La causa di questa di questo disastro è l’incapacità dell’uomo di vivere in maniera sostenibile in un sistema naturale regolato da equilibri ecologici fragili e cruciali. La principale espressione della nostra aggressiva presenza su questo pianeta è l’uso criminale delle risorse naturali e in particolare il bracconaggio: un’azione deviata e perversa che in tutto il mondo sta portando all’estinzione di specie chiave per gli ecosistemi, come la tigre, il lupo, i rapaci ed uccelli migratori.

Chi in Italia uccide animali protetti e distrugge gli ecosistemi, mette a rischio la sicurezza del nostro futuro e la nostra salute, offende il senso della vita, rendendo tutti infinitamente più poveri

Proprio per questo, giornata Oasi diventa anche il momento di chiusura dalla campagna “SOS Animali in trappola”: una maratona di raccolta fondi dal 6 maggio al 20 maggio, inviando un sms o chiamando da rete fissa al 45590.

In Molise l’Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro, rappresenta ormai da 21 anni un punto fermo nella tutela della natura e nella promozione turistico-culturale della biodiversità matesina. Un’area naturale protetta che si rinnova ogni anno anche nelle strutture, come nei nuovi allestimenti del centro visita di Guardiaregia e dell’area faunistica del cervo di Campochiaro; nella cartellonistica, con nuovi pannelli ed indicazioni turistiche apposti lungo i percorsi dell’area protetta, nonché negli innovativi programmi di educazione ambientale per le scuole e nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Insomma domenica 20 maggio anche a Guardiaregia sarà possibile toccare con mano le attività dell’Oasi del WWF, in una giornata all’aria aperta con visite guidate, attività ludico-didattiche per i più piccoli ed escursionistiche per i più grandi ed inoltre la spettacolare liberazione di animali recuperati presso il centro recupero rapaci dei Carabinieri Forestali di Pescara. Infine musica ed una sosta gastronomica presso le strutture di Guardiaregia.

PROGRAMMA GIORNATA OASI domenica 20 maggio 2018

Guardiaregia, sentiero natura San Nicola :