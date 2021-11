Ad Agnone annullata l’edizione 2021 della ‘Ndocciata: “Tuteliamo la sicurezza e la salute dei cittadini”

Il Comune di Agnone, la Pro Loco di Agnone e l’Associazione “La ‘Ndocciata – Patrimonio d’Italia per la Tradizione”, in qualità di organizzatori della ‘Ndocciata 2021, hanno deciso di annullare l’evento: “Non avremmo mai voluto darvi questa notizia. Abbiamo lavorato a lungo e ci siamo interrogati sulla fattibilità della ‘Ndocciata, ma, purtroppo la risposta è stata negativa: quest’anno la ‘Ndocciata non si farà. Vogliamo tutelare, in relazione all’aumento dei casi Covid, la sicurezza e la salute dei nostri concittadini e degli eventuali turisti che, numerosi, avrebbero raggiunto l’Alto Molise. La scelta più logica, perciò, è stata quella di rimandare l’antico rito del fuoco a quando potremo godercelo in totale sicurezza e tranquillità. Un grazie a tutti coloro i quali si sono spesi con la consueta passione e l’immancabile impegno per provare a organizzare anche quest’anno la nostra amata ‘Ndocciata”.