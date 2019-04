Amministrative, in provincia di Campobasso 37 comuni al voto. Chi sono i candidati

Il 26 maggio prossimo insieme alle Europee in 59 comuni del Molise si vota per il rinnovo dei consigli comunali. 22 quelli della provincia di Isernia, 37 i centri della provincia di Campobasso chiamati alle urne.

Tra questi ultimi ci sono il capoluogo di regione e la città adriatica, oltre a: Ripalimosani, Campodipietra, San Giovanni in Galdo, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Colle D’Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Lucito, Malfalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Palata, Petrella Tifernina, Riccia, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Polo Matese, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Termoli, Trivento e Tufara.

RIPALIMOSANI: Due gli sfidanti alla carica di sindaco. Si tratta di Marco Giampaolo, vice sindaco dell’amministrazione uscente e Antonietta Miniello. Il primo sostenuto dalla lista ‘Ripartiamo’, la seconda da ‘Noi per Ripa’.

SAN GIOVANNI IN GALDO: Competizione da cinque liste di cui tre sono composte da esponenti della polizia penitenziaria provenienti da fuori. La sfida reale è, dunque, tra Domenico Credico e Eugenio Fiorilli.

FERRAZZANO: Si gioca una nuova partita il sindaco uscente, Antonio Cerio, sostenuto dalla lista ‘Identità e futuro’. C’è poi l’avvocato Maria Assunta Baranello con la lista ‘Buongirono Ferrazzano’. I due candidati sono gli stessi della competizione che avvenne nel 2014. Nomi uguali anche per liste a sostegno dei due aspiranti sindaci.

MIRABELLO SANNITICO: Tiziano Baranello e Angelo Miniello sono i due sfidanti per la competizione elettorale di maggio.

CAMPODIPIETRA: Ci riprova il sindaco uscente Giuseppe Notartomaso, sostenuto da due liste: ‘Insieme per il paese’ e ‘Fare futuro idee per Campodipietra’. In sfida per il medesimo ruolo anche Eugenio Roberto Persichilli con la sua ‘Unione e Partecipazione’.

TRIVENTO: corsa a 4. In sfida c’è l’uscente Pasquale Corallo, il presidente uscente della Proloco, Luigi Pavone, la candidata sindaco per il M5S, Valeria Civico e l’ex sindaco, Gianfranco Mazzei.

SANTA CROCE DI MAGLIANO: Ci riprova il sindaco uscente Donato D’ambrosio che sfida Alberto Florio.

RICCIA: sfida a quattro nel paese del Fortore. C’è il sindaco uscente Pietro Testa. Si tratta del primo cittadino reggente dopo l’elezione di Micaela Fanelli in Consiglio regionale. A sostenerlo c’è la lista ‘Riccia bene in comune’, mentre a sfidare l’amministratore uscente c’è Michele Di Domenico con la sua ‘Riccia Rinasce’. In campo anche Nicola Moffa e il candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle. Si tratta di Pietro Mignogna.

SAN MARTINO IN PENSILIS: Per il centrosinistra, nel paese del segretario regionale del PD, corre per la carica di primo cittadino il vicesindaco uscente Filomena Saracino. A sfidarla dall’altro lato c’è Giovanni Di Matteo, attuale capogruppo di minoranza al Comune.

CAMPOMARINO: a contendersi la partita ci sono Pierdonato Silvestri e Luciano De Luca per il M5S.

MONTECILFONE: in corsa c’è il sindaco uscente Franco Pallotta in sfida con Giorgio Manes.

TAVENNA: competizione tra l’uscente Simone Spadanuda e Paolo Cirulli.

elenco in aggiornamento