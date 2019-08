Il Parco fluviale dei Mulini incanta gli appassionati delle due ruote. “Questa terra è meravigliosa”. In 4mila per il motoraduno che unisce divertimento e natura

È tornato e, come ogni, anno, anche per l’edizione 2019 è stato un successo. Circa 4mila sono state, infatti, le presenze per il Molise Biker Fest, il motoraduno molisano che, nel corso del tempo, ha saputo imporsi sul panorama nazionale e non solo. Diversi sono stati, questa volta, anche i motociclisti arrivati da altri paesi, come ad esempio dall’Austria.

Tutti d’accordo anche sulla bellezza del posto che ha ospitato il motoraduno. La bellezza dell’area naturalistica di Santa Maria del Molise, nell’entroterra molisano, a pochi chilometri da Bojano, nel Parco dei Mulini ha lasciato, infatti, letteralmente di stucco tutti coloro che, per la prima volta, hanno partecipato alla manifestazione, incentivando come sempre chi, invece, il posto lo conosceva già.

Il Molise Biker Fest si è, insomma, riconfermato anche per il 2019 un evento importante per tutta la regione che, per tre giorni consecutivi, ha voluto, ancora una volta, unire alla passione per le moto, il gusto del divertimento e la bellezza di una terra con angoli ancora incontaminati.

Soddisfatti gli organizzatori del gruppo motociclistico BlackTaurus con a capo il presidente Saverio Ferrazzo. In realtà, si tratta di un motoclub molto conosciuto, riformato poi in Molise dal 2012 e che vanta ‘tanti chilometri’ alle spalle e molta esperienza in tema di motoraduni. Per questo ‘Molise Biker Fest 2019’, anche l’edizione della manifestazione tenutasi nello scorso fine settimana oltre ai giochi; tattoo; vendors; sexy show; bike show; ha proposto un fine settimana di ottima live music per tutti i gusti.

Insomma, la fatica per l’organizzazione del grande evento è stata certamente ricompensata dall’ottima riuscita della manifestazione per gli appassionati delle due ruote e non solo.

IL VIDEO