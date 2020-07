Le meraviglie del Molise in un servizio del TG1, quasi 4 milioni i telespettatori

I paesaggi e i colori del Molise sono dei quadri naturali, e anche il TG1 se n’è accorto.

Il Telegiornale più seguito d’Italia, ha dedicato infatti, nell’edizione delle 20 di ieri 9 luglio, un servizio sulle bellezze della nostra regione dal titolo “Molise, la valle che non ti aspetti”.

Tema del contributo, ideato dal giornalista Giuseppe Rizzo, il turismo a “passo lento”, partendo dalla storia dei borghi, come Fornelli, e dei monasteri come l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, passando per le meraviglie della natura, come il lago di Castel San Vincenzo.

Il grado di soddisfazione inizia a crescere, dunque, e questa attenzione per il Molise dimostra che qualcosa si muove nell’ambito della promozione territoriale. L’obiettivo è rendere il settore un importante volano per l’economia della regione.

Nell’ultimo periodo, infatti, tanti i riflettori che sono stati puntati sulle spettacolarità di questa terra, a cominciare dall’inserimento da parte del New York Times nelle 52 mete da non perdere nel 2020.

“Non sapevamo dove andare e così cercando su internet– ha ammesso una signora intervistata nel servizio- abbiamo trovato una sorpresa magnifica, perché qui è un paradiso”.

Sono ben 3 milioni e 750 mila i telespettatori che hanno seguito il telegiornale, segnando uno share del 22,4 %. Un’altra grande vetrina per il Molise e per il turismo della regione, poco conosciuta, ma proprio per questo in grado di essere una rivelazione per gli Italiani che la scopriranno.

