“Restate a casa. Viva il Molise”: il messaggio dell’attore Giulio Base, originario di Mirabello Sannitico

In questo periodo molto delicato di emergenza Coronavirus, si riscoprono vicinanze e affetti così come quelli espressi dall’attore e regista Giulio Base che lancia un messaggio di incoraggiamento per il Molise “la terra che sento un po’ mia”.

“Amici molisani sono Giulio Base” così il famoso attore esordisce nel video, esprimendo vicinanza a tutti i molisani.

Il Molise è una terra a cui sente di appartenere anche Giulio Base: “Per il 50 per cento sono molisano perchè nelle mie vene scorre sangue molisano visto che mia madre è nata a Mirabello Sannitico”.

L’attore approfitta per ripetere nuovamente le regole per una corretta igiene in questo particolare periodo: “restare a casa, lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze di sicurezza”.

“Restate a casa e viva il Molise” con quest’esortazione l’attore Giulio Base conclude il suo video messaggio per la sua terra d’origine.