All’Unimol arrivano i parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza e alle neo mamme

Arrivano le strisce rosa all’Unimol. Domani, lunedi 28 ottobre 2019, alle 11,00, il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, inaugurerà i primi parcheggi dedicati alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme che ogni giorno si recano nelle varie sedi dell’Ateneo molisano.

Non solo la sede centrale di Campobasso, dunque, ma anche tutte le varie strutture, di Persche (Isernia) e Termoli saranno arricchite da stalli di cortesia, collocati nelle aree di sosta e indicate tramite la segnaletica verticale e orizzontale.

L’istituzione dei parcheggi rosa Unimol, a cura del Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità dell’ente, rappresenta un’ennesima conferma della direzione che Unimol intende percorrere, orientata alla maggiore educazione civica della collettività.

Un gesto simbolico e di solidarietà, ma soprattutto un aiuto concreto per rendere meno faticosa la vita delle donne in gravidanza, in modo tale che possano coniugare lavoro e famiglia senza sacrificarsi o soffrire.

L’inaugurazione avverrà nel parcheggio antistante il II Edificio Polifunzionale nel capoluogo e in contemporanea, simbolicamente, in tutti gli altri parcheggi delle strutture dislocate sul territorio regionale.

pier.gab.