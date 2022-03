Covid in Molise, il bollettino del 12 marzo 2022: 351 nuovi contagi e due soli guariti. Gli attualmente positivi tornano sopra i 6.500

351 nuovi contagi in Molise registrati nella giornata di sabato 12 marzo 2022, 92 da tamponi molecolari e 259 da antigenici. Quattro i nuovi ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Due soli i guariti, entrambi a Termoli.

Dei 351 positivi: 76 a Termoli, 62 a Campobasso, 25 a Venafro, 24 a Isernia e 10 a Larino.

Al ‘Cardarelli’ risultano ricoverati per Covid in 25: 9 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile e due in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 6.575, 4.602 in provincia di Campobasso, 1.971 in quella di Isernia e 2 sono di altre regioni.