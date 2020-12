Covid-19, sei i decessi e i 52 nuovi positivi in Molise. Il totale dei positivi è 2.820

Sei i decessi e 52 i nuovi positivi in Molise su 870 tamponi processati nella giornata di domenica 6 dicembre 2020. Ai cinque decessi della mattina, si aggiunge un altro scomparso.

Non ce l’hanno fatta a vincere la propria battaglia col Covid-19 cinque ricoverati nel reparto di Malattie Infettive al ‘Cardarelli’ di Campobasso un 65enne di Rocchetta al Volturno, un 86enne di Montenero di Bisaccia, un 83enne di San Marco La Carola, un 78enne di Larino e una 73enne di Montecilfone, e un 48enne di Termoli ricoverato in Terapia Intensiva.

Il totale degli attuali positivi in Molise è 2.820, 1.672 in provincia di Campobasso e 1.135 in quella di Isernia, 13 di fuori regione. 52 i ricoverati in Malattie Infettive, 9 in Terapia Intensiva.