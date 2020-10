Covid, in Molise numeri ancora in salita: 66 nuovi contagi e un decesso. 4 i pazienti in Terapia Intensiva

Non si ferma il contagio in Molise, dove i dati sono in continua crescita. Nelle ultime 24 ore su 671 tamponi processati 66 sono i nuovi positivi riscontrati.

In aumento anche i ricoveri con 4 persone che hanno avuto bisogno di cure mediche. 4 le persone attualmente in Terapia Intensiva, 17 quelle in Malattie Infettive.

4, invece, i dimessi e 9 i guariti.Sempre nella giornata di oggi anche un decesso: 83enne di Isernia.

Numeri preoccupanti che arrivano nel primo giorno in cui sono in vigore le norme contenute nel nuovo Dpcm emanato ieri. Regole che hanno costretto bar e ristoranti ad abbassare le saracinesche alle 18.

Emblematiche le foto scattate a Campobasso alle 18 e alle 20, con un corso principale praticamente deserto.