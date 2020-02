In viaggio da Milano con la febbre. Scende a Termoli, giovane accompagnato al nosocomio di Campobasso

Questo pomeriggio, un giovane proveniente dal Nord Italia, ha allertato il servizio sanitario perchè durante il viaggio in treno non si è sentito bene. Avvertendo di avere la febbre, il ragazzo è stato prelevato alla stazione di Termoli, dove i sanitari sono arrivati seguendo il protocollo per il Coronavirus.

La scena ha destato preoccupazione e diversi sono stati i passanti che hanno realizzato video e foto.

Il ragazzo è stato trasportato al Cardarelli di Campobasso, nel reparto di Malattie Infettive, dove sarà sottoposto al tampone per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus.

Al momento si ricorda che in Molise tutti i casi sospetti sono risultati tutti negativi.

Si ricorda che i numeri verdi attivati dalla Regione Molise a cui si può rivolgere per chi sospetta casi di infezione sono:

0874 313000 e 0874 409000.

1500 è invece il numero attivato dal Ministero della Salute.