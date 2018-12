Strage al concerto di Sfera Ebbasta: ferito anche un 18enne di Campobasso

Ha 18 anni il ragazzo di Campobasso (E.B.) rimasto ferito nella discoteca ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove la notte scorsa sono morte 6 persone, rimaste schiacciate dalla calca.

Il giovane, ora ricoverato nell’ospedale del capoluogo delle Marche, aveva raggiunto il luogo della tragedia insieme ad alcuni amici rimasti illesi.

A produrre il panico durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta sarebbe stato l’utilizzo della spray urticante. Ma gli inquirenti, che in queste ore stanno ricostruendo l’accaduto, parlano di un sovraffollamento del locale.

Dalle parole del procuratore capo della Repubblica di Ancona è emerso, infatti, che i biglietti venduti erano 1.400 a fronte di una capienza di 870 persone. Medesima cosa sottolineata anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dal premier Conte.

In base a quanto raccontato dagli abitanti del posto, la serata, poi culminata in tragedia, sarebbe stata una festa dei cinque istituti superiori di Senigallia. Tra i giovani della zona nei giorni scorsi c’era stato una sorta di tam tam, sui social e tramite il passaparola, per pubblicizzare l’evento. Anche per questo in tanti si erano recati al concerto di Sfera Ebbasta.

Quando nella discoteca si è generato il panico le persone si sono affollate verso l’uscita di sicurezza, ma appena fuori due parapetti laterali in ferro sono venuti meno e le persone sono cadute una sull’altra.

L’indagine degli inquirenti si sta muovendo quindi su due fronti, con diverse ipotesi di reato: da un lato si indaga su chi ha spruzzato lo spray al peperoncino all’interno del locale; dall’altro sulle misure di sicurezza della discoteca.

Intanto a Corinaldo è stato proclamato il lutto cittadino. In segno di rispetto per le vittime anche la discoteca Invidia di Campobasso, dove questa sera era in programma il concerto del rapper Achille Lauro, ha annullato l’evento.