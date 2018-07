‘Cammina, Molise!’ inizia la sua avventura con la partecipazione alla trasmissione ‘La Vita in Diretta’ su RaiUno

Dopo Rai 3, con la trasmissione ‘Geo’, anche Rai 1 si occuperà di “cammina, Molise!” nel programma “La vita in diretta”.

Il coordinamento di “Cammina, Molise!” ha accolto l’invito di RaiUno a partecipare alla trasmissione “La vita in diretta” per venerdì 3 agosto. L’orario della diretta è previsto alle 18 e la location è l’albergo ‘Palma’ di Castropignano, dove alloggeranno la maggior parte dei marciatori.

“L’occasione per tutti noi molisani è importante. Una vetrina a livello nazionale apprezzabile soprattutto per i paesi interessati all’attraversamento dei quattro giorni di marcia”, il commento di Giovanni Germano.

Tutti i comuni di “cammina, Molise! 2018”, San Felice del Molise, Acquaviva Collecroce, Palata, Montecilfone, Tavenna, Mafalda, Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Gildone e Cercemaggiore, saranno presenti all’evento con una delegazione, rappresentata dal proprio gonfalone, che pubblicizzerà il proprio borgo con prodotti tipici, costumi tradizionali ed usanze locali, gruppi folkloristici, prodotti d’artigianato locale, illustrazione delle peculiarità storiche e culturali. Saranno presenti tutte le Pro Loco e le Associazioni che collaborano all’accoglienza dei marciatori.

Il tutto avverrà mentre i marciatori, alla spicciolata, arriveranno in albergo da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero per assicurarsi una notte di riposo ed essere pronti il giorno dopo per iniziare a conoscere il Molise a piedi.