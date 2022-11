Al via l’edizione 2022-2023 del percorso didattico di Monitoraggio Civico delle Politiche di Coesione a Scuola di Opencoesione

È stato pubblicato la settimana scorsa, a cura del MIUR, l’elenco delle scuole secondarie di primo e secondo grado che si sono candidate al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC) per l’anno scolastico 2022-2023. Quest’anno è stato possibile scegliere tra quattro indirizzi:

ASOC in lingua italiana: ASOC Scuole superiori e ASOC Scuole medie

ASOC multilingue: ASOC in lingua inglese e ASOC ETC – European Territorial Cooperation

La selezione delle classi ammesse è stata effettuata accogliendo le domande pervenute da scuole idonee in base alla dotazione tecnologica minima indicata nella Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 0072994 del 05-09-2022.

In tutta Italia il numero dei team ammessi (classi o gruppi di classi) è pari a 184 così suddivisi: 26% nel Centro-Nord e74% nel Mezzogiorno, corrispondenti a 146 istituzioni scolastiche.

Ricordiamo che il progetto A Scuola di Opencoesione è nato su iniziativa del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partenariato con il MIUR e con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Sono 5 le scuole molisane candidate e selezionate per questa edizione 2022-2023:

L’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi e l’IIS Boccardi Tiberio di Termoli che seguiranno ASOC ETC , mentre ilLiceo Scientifico Romita, l’ ITST Guglielmo Marconi, il Liceo G.M. Galantidi Campobasso seguiranno ASOC in lingua italiana.

La novità di quest’anno è che parte ASOC per le scuole medie in tutte le regioni. Pionieri di questo percorso di didattica innovativa, che promuove principi di cittadinanza consapevole, che consente di conoscere e comunicare come gli investimenti pubblici intervengono nei territori in cui si vive, saranno, per il Molise, gli studenti ed i docenti dell’Istituto comprensivo Brigida di Termoli.





Le scuole molisane saranno affiancate, come sempre, da Europe Direct Molise che le supporterà nella comunicazione delle attività, nell’organizzazione degli eventi e faciliterà i contatti con le istituzioni che seguono i progetti monitorati. Supporteranno le scuole anche alcune associazioni e gli esperti territoriali ISTAT Molise.

L’avvio del percorso didattico è avvenuto giovedì 10 novembre 2022, con il webinar introduttivo rivolto ai docenti delle scuole partecipanti, agli Europe Direct, alle associazioni “Amici di ASOC” e agli esperti territoriali Istat.

In bocca al lupo a tutti gli studenti e ai docenti che seguiranno i percorsi ASOC da Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso. Daremo voce al loro impegno con aggiornamenti periodici sui progetti analizzati e sui risultati del monitoraggio.

