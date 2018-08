Carpinone, concluso con successo il programma degli eventi dell’associazione ‘Il Borgo’

Con la raccolta di tutto il materiale al centro della mostra che, dal 5 al 17 agosto 2018, ha messo in luce a Carpinone scorci e momenti di rilievo del Novecento in paese, si è concluso il programma di eventi che l’associazione ‘Il Borgo’ ha predisposto per il mese di agosto in paese. La mostra è stato il centro motore del racconto fatto alla gente del paese cercando di offrire una declinazione di racconto che andasse al di là dei soliti ‘stereotipi estivi’.

Lo ha fatto con manifesti, ritagli di giornali francobolli, cartoline e monete che hanno portato a vivere da vicino pagine del libro della storia spesso dimenticate.

Quelle stesse, tra l’altro, che sono state al centro dei due convegni all’inizio del calendario degli eventi con ospiti Franco Valente (tema del confronto la vicenda dei Caldora) e Gabriele Venditti (intrattenutosi sul 1860 in paese). Appuntamenti, tra l’altro, che hanno avuto una vasta eco mediatica su tutto il territorio regionale.

Non meno carica di emozioni e coreografia la presenza degli sbandieratori di Sessa Aurunca che ha fatto da corollario ad una giornata in cui – tra mercatino ed annullo filatelico – l’associazione culturale presieduta da Rocco Marra ha suscitato curiosità ed interesse intorno al borgo carpinonese.

Per il ‘Borgo’, però, non c’è alcuna sosta all’orizzonte: l’associazione, infatti, a breve si ritroverà per stilare un consuntivo (morale ed economico) degli eventi d’agosto e per iniziare a programmare in

prospettiva.