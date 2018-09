Il Movimento 5 Stelle inaugura l’info point a Isernia

Sabato 29 settembre, a partire dalle ore 18, sarà ufficialmente inaugurato l’infopoint del M5S in via Teodoro La Cava 54 a Isernia. All’inaugurazione seguirà un breve intervento dei portavoce molisani.

Interverranno Rosalba Testamento (Portavoce alla Camera), Fabrizio Ortis (Portavoce in Senato), Luigi di Marzio (Portavoce in Senato), Andrea Greco (Portavoce in Consiglio regionale), Vittorio Nola (Portavoce in Consiglio regionale), Mino Bottiglieri (Portavoce in Consiglio Comunale).

La nuova sede, totalmente autofinanziata dal gruppo, si propone l’obiettivo di rappresentare un laboratorio di idee aperto a tutti i cittadini di Isernia, per conoscere personalmente i rappresentanti del Movimento alla Camera, al Senato ma anche alla Regione, rivolgere loro quesiti che si intendono approfondire e per condividere le azioni che saranno poi proposte sulle differenti tematiche che investono la nostra realtà.

“La condivisione di qualsiasi obiettivo teso a risollevare le sorti della città di Isernia passa attraverso le istanze dei cittadini protagonisti di un cambiamento, con le propria voglia di partecipazione e le proprie capacità professionali”, spiegano gli attivisti del Movimento 5 Stelle Isernia.