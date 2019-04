Bilancio di previsione 2019-2021, Di Lucente: “Priorità a sociale e piccoli comuni”

“Un bilancio che dovrà avere al centro i temi del sociale, gli interventi sulle aree interne e sui piccoli centri. E ovviamente stimolare l’economia locale. E’ l’indirizzo che è emerso nel corso delle settimane di riunioni della Prima Commissione sul bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e che continuo a ribadire da tempo”, a spiegarlo è il presidente della Prima Commissione, Andrea Di Lucente.

A pochi giorni dall’esame dell’Assemblea regionale (convocata per sabato 27 aprile a partire dalle 14), i consiglieri sono ancora al lavoro sul documento contabile di previsione, sulla legge di stabilità regionale e sul Documento di economia e finanza regionale (il Defr).

“In Commissione c’è stato un dibattito approfondito sulla struttura del documento finanziario, sullo spirito che sottende alle misure decise, sulla visione del Molise che ha al suo interno. Un dibattito che continuerà in Consiglio con l’apporto di tutti gli esponenti politici – ha proseguito Di Lucente – Quello che è emerso chiaramente è la volontà di tutti, a cominciare da me, di concentrare le risorse su aspetti preminenti. Mi riferisco ad una scaletta di priorità che vede il sociale e le aree interne in cima alla lista. L’attuale situazione economica del Molise deve spingerci a lavorare nella direzione della protezione delle fasce più deboli della popolazione. Le somme per il sociale, benché si tratti di uno degli assi di sviluppo definiti anche attraverso il Defr, non sono mai abbastanza. Allo stesso modo, anche lo stimolo nei confronti delle aree interne, la lotta allo spopolamento, la battaglia per far rivivere zone del Molise che si avviano ad un veloce declino resta un punto focale per l’amministrazione regionale. Penso a quei centri che potrebbero contribuire al rilancio dell’economia molisana e alla sua promozione turistica ma che hanno necessità di pungoli per la crescita, anche attraverso misure radicali sulle quali abbiamo ampiamente discusso in Commissione”, ha spiegato ancora Di Lucente.