Operai forestali, Facciolla e Fanelli rispondono a Cavaliere: “A un anno dall’insediamento, l’assessore non conosce le regole di utilizzo del fondi del PSR”

Operai forestali, in risposta alla replica dell’Assessore Cavaliere, che ha affermato “non vi erano risorse idonee allo scopo nella misura 8.3. Sono quindi dovuto intervenire attraverso la misura 8.5…”, i consiglieri regionali del PD, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, hanno dichiarato: “Con tutta evidenza, l’Assessore Cavaliere, a un anno dal suo insediamento, ancora non conosce gli stanziamenti e le regole di utilizzo dei fondi del PSR. Infatti, diversamente da quanto ha affermato, ha impegnato 2,5 milioni di euro proprio sulla misura 8.3.In ogni caso, i ritardi di quest’anno, anche in ordine alla sola progettazione dei cantieri, non si sono mai registrati nei 5 anni precedenti. E su questo, può chiedere conferma direttamente alle organizzazioni di categoria, che ha impropriamente citato, e che unitamente ai lavoratori sino a ieri hanno manifestato sotto la sede dell’Assessorato. Caro Assessore, il silenzio è d’oro!”.