Memorial Molinaro, All Drunks e Los Hermanos subito grandi

E’ partito nel segno dello spettacolo e dei gol il Memorial Antonio Molinaro, giunto alla 14esima edizione, che si svolge sul campo in sintetico di Giurisprudenza. La kermesse di futsal è organizzata dal Cus Molise per ricordare la figura di un amico e di uno sportivo ben voluto da tutti.

Nella serata di mercoledì, 12 giugno 2019, sotto la direzione di gara del signor Giuseppe Severino di Campobasso, ad aprire le danze è stata la gara tra Real Colizzati e All Drunks. La vittoria è andata ai secondi che si sono imposti 4-3. E’ stata una partita aperta e ricca di emozioni con Di Grassi che porta avanti subito Real Colizzati. Sull’altro fronte La Porta è pericoloso ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Ci pensa poi Montanaro a fare 1-1. Match in equilibrio con Real Colizzati che colpiscono anche un palo. E’ però il solito Montanaro a consentire il sorpasso ad All Drunks Prima del riposo Di Grassi continua il suo show e con una doppietta di pregevole fattura prima pareggia e poi permette a Real Colizzati di andare in vantaggio. La prima frazione di gioco si chiude così sul 3-2. Nella ripresa Risola con un bel gol al paletto rimette in equilibrio la contesa per All Drunks. E’ di Luca Montanaro la rete della vittoria, quella che fa scorrere i titoli di coda sul confronto.

Nella seconda gara della serata Los Hermanos conquistano i primi tre punti battendo 8-4 L V’Zius. Match quasi sempre nelle mani di Guerrera e compagni che nella prima frazione di gioco, dopo un iniziale equilibrio fino al 3-2, allungano trovando ripetutamente la via del gol e chiudendo la prima frazione di gioco 5-2. In rete per Los Hermanos sono andati Casonato, Ruberto e Garofoli, con una rete a testa, imitati da Catania autore di una doppietta. Per L V’Zius c’è stata la doppietta di Cornacchione. Nella ripresa, Los Hermanos, hanno ampliato il divario con la tripletta di Garofoli. I timbri di Di Tota e Cornacchione hanno fissato il punteggio sull’8-4 e sono serviti a rendere meno amaro il ko per L V’Zius.