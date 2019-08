Calcio a 5 serie A2, l’avventura del Cln Cus Molise inizia da Bisceglie

Partirà da Bisceglie il prossimo 28 settembre l’avventura in serie A2 del Cln Cus Molise. La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato i calendari e per la squadra guidata da Marco Sanginario l’esordio sarà in Puglia, al Paladolmen. Una settimana più tardi, il 5 ottobre, al Palaunimol scenderà il Regalbuto per la prima di fronte al pubblico amico di capitan Di Stefano e compagni.

Per la selezione molisana si preannuncia un cammino avvincente, un cammino insidioso ma allo stesso tempo bello, da vivere partita per partita andando all’assalto di quella salvezza che non è certamente impossibile per un gruppo che ha già dimostrato di avere cuore e grinta. Il Circolo La Nebbia Cus Molise chiuderà la stagione il 25 aprile 2020 in trasferta a Cefalù contro il Real.

“Si parte a Bisceglie in un campo storicamente a noi ostico – spiega il trainer del Cln Cus Molise Marco Sanginario – detto questo non diamo molta rilevanza al calendario, sappiamo che dovremo lottare ogni partita per raggiungere la salvezza e prima o poi le squadre dovremo affrontarle tutte. Si parte con tanto entusiasmo e tanta voglia di far bene, daremo il massimo poi alla fine del cammino tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.

La formula – Saranno promosse in serie A le squadre vincenti dei rispettivi gironi e le società vincenti dei playoff, a cui accederanno otto squadre (le seconde classificate, le terze classificate e le due migliori quarte classificate dei tre gironi). Retrocederanno in serie B complessivamente nove squadre. Per quanto riguarda la Coppa Italia verranno affrontati due turni di qualificazione (al primo turno accedono le prime cinque di ogni girone più la miglior sesta al termine del girone di andata). Dopo i due turni ci sarà la Final Four.

Le date da ricordare – 15 gennaio Coppa Italia, qualificazioni: ottavi; 12 Febbraio Coppa Italia, qualificazioni: quarti; 13-14 marzo Final Four Coppa Italia; 2 maggio inizio playoff.

Le soste – 28 dicembre 2019 e 4 gennaio 2020 (sosta invernale); 13-14 marzo Final Four Coppa Italia; 11 aprile: sosta pasquale.

Coppa Divisione – La stagione sportiva del Circolo La Nebbia Cus Molise scatterà ufficialmente il 17 settembre al Palaselvapiana quando la formazione di Sanginario si troverà di fronte la Chaminade per un derby che promette spettacolo.