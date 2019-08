Campobasso, prendono il via gli ‘Eventi in città’: il programma

Serate di jazz, appuntamenti teatrali, rassegne cinematografiche, trekking urbano, sport e natura, oltre ad eventi dedicati allo street food e al festival delle birre artigianali, questo il programma degli appuntamenti racchiusi nel cartellone agosto/settembre di “Eventi in città. Contaminazioni Culturali tra luoghi e generi”, presentato oggi in Sala Consiliare dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina, dall’assessore alla cultura Paola Felice e dal presidente della Commissione Cultura Nicola Giannantonio.

Si parte domenica 18 agosto, in piazzetta Palombo, luogo cittadino individuato per ospitare in questi due mesi gli appuntamenti musicali più significativi, con la prima delle tre serate di Borgo in jazz, le altre sono previste il 23 e il 25 agosto, sempre dalle ore 21.30.

Le passeggiate naturalistiche, inizieranno, invece, il 25 agosto, con la passeggiata lungo il Tratturo con partenza da S. Stefano, e si ripeteranno il 1 settembre con l’escursione a Monte Vairano partendo da Bosco Faiete, e l’8 settembre con la passeggiata tra storia e natura da villa de Capoa alla Collina Monforte.

Il teatro sarà accolto al Castello Monforte il 26 agosto (con Le zanzare non sono più quelle di una volta di William Mussini), il 27 agosto (con Signora Ava interpretato da Silvia Siravo) e il 28 agosto (Si ma… canto, spettacolo di parole e musica curato da Open Arts).

Cinema al Corso sarà il titolo della rassegna cinematografica, curata in collaborazione con Kiss Me Deadly, che proietterà storie e sogni lungo Corso Vittorio Emanuele nelle sere del 5, 6 e 7 settembre.

Dal 30 agosto al 1 settembre a villa de Capoa ci sarà la V edizione del Birrae, il festival delle birre artigianali, quest’anno evento totalmente plastic free, e tre saranno anche le giornate dedicate allo streetfood, sempre in pieno centro, lungo Corso Vittorio Emanuele, il 20, 21 e 22 settembre.

Lo sport sarà protagonista il 15 settembre con la Marcia dei Misteri, il 28 con CIBBI NightRun, corsa amatoriale nel borgo antico che si svolgerà in notturna, e con la manifestazione LaCHAMI in Piazza 8, 9 e 10 settembre, mentre il 1 settembre un appuntamento innovativo sarà quello con il CastellOlistico al Castello Monforte, con attività quali yoga ed altro.

Caccia fotografica e trekking urbano, nei giorni dell’8 e del 22 settembre, animeranno il centro storico, così come la moda a largo San Leonardo il 20 settembre, invece, dal 26 al 29 settembre il Circolo Sannitico sarà sede della mostra fotografica sulle città di Campobasso e sulle sue bellezze, curata dall’associazione Talenti e Artisti Molisani.

Il 21 e il 22 di settembre poi, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, visite guidate e aperture straordinarie in Galleria Civica e al Museo dei Misteri. A questo si andranno ad aggiungere il 22 settembre la giornata per i 50 anni dell’AVIS Campobasso e il 29 settembre la giornata di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo, per quello che riguarda le attività sociali.