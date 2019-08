Molise ricorda Gianmarco Di Vico. Nel piccolo centro un torneo di futsal “in memoria di un grande amico e bravo ragazzo”

Applausi, commozione, sorrisi e un pizzico di agonismo che non guasta mai, proprio come Gianmarco Di Vico avrebbe voluto. Molise, piccolo paese in provincia di Campobasso, ha voluto ricordare alla vigilia di Ferragosto Gianmarco Di Vico.

Sei squadre divise in due gironi (tanti gli amici provenienti da Campobasso) si sono ritrovati sul campetto per dare vita al primo Memorial in suo ricordo.

Alla presenza della mamma Lina, del papà Francesco, del fratello Davide, della fidanzata Fabiana e delle famiglie Catano, Iannantuono e Cirelli, oltre che di tante persone di Molise, la manifestazione ha preso il via con la benedizione da parte di Don Enzo. Poi si è passati al campo e alle partite con il calcio di inizio dato dal fratello di Gianmarco, Davide.

In campo tanti giocatori di futsal ma anche di calcio, tra questi l’ex capitano del Campobasso, Antonello Corradino.

La fase a gironi si è conclusa con il passaggio in semifinale di Molise Play, Molise Under 21, Ricciuto Team e Eight Team. Il penultimo atto della competizione ha regalato grande spettacolo e forti emozioni con Molise Play che ha battuto Eight Team e Ricciuto Team che ha avuto la meglio su Molise Under 21.

La finalissima del primo Memorial Gianmarco Di Vico ha premiato di misura (2-1 il risultato finale), la formazione di Ricciuto Team che ha superato Molise Play. Al termine della competizione, ci sono state le premiazioni, momento particolarmente toccante per tutti i presenti che hanno ricordato nella maniera migliore un bravissimo ragazzo e un grande amico. A conclusione di un lungo pomeriggio di sport c’è stato il lancio delle lanterne cinesi in cielo.