Enti del Terzo Settore e CSV Molise sempre più legati, inaugurata la nuova sede di Termoli

È stata una giornata ricca di significato quella di oggi per il CSV Molise. Il Centro di servizio per il volontariato ha ampliato la propria sede di Termoli e, per farsi conoscere ancora di più dall’intera comunità basso molisana, ha voluto letteralmente inaugurare gli uffici di via del Molinello 1, illustrando nel contempo la vasta gamma di attività che svolge in favore di associazioni di volontariato e di promozione sociale e in generale nei confronti degli enti del Terzo Settore.

Al taglio del nastro della struttura, concessa in comodato d’uso dall’Asrem, hanno preso parte l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola, il presidente del consiglio comunale Michele Marone, il dirigente del Commissariato di Polizia, vicequestore Nevio Di Vincenzo e numerosi volontari che ogni giorno promuovono la cultura della solidarietà.

Il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, insieme a tutti loro e unitamente alla presidentessa del Comitato di Gestione Lina Visentin, ha provveduto al taglio del nastro, sottolineando la valenza di un evento che simboleggia una sorta di ripartenza per la sede termolese.

Il sacerdote don Enzo Ronzitti, nell’impartire la benedizione, ha posto l’accento sui benefici del volontariato e sulle tante possibilità che il territorio offre alle persone per donarsi agli altri.

«Dopo Campobasso e Isernia, anche Termoli ha una sua sede, confortevole e dignitosa – il commento del presidente Massaro – Sono felice che le associazioni del basso Molise abbiano un luogo in cui saranno aiutate a perseguire la loro ‘mission’. Il CSV Molise eroga molti servizi: formazione, informazione, consulenza, supporto utile a intraprendere un percorso virtuoso nell’interesse della comunità».

Sono circa 110 gli enti del Terzo Settore della zona adriatica che fanno riferimento al CSV e che troveranno quotidianamente operatori e consulenti pronti a rispondere ai loro quesiti. Tutti, inoltre, avranno la possibilità di usufruire delle attrezzature in possesso del Centro.

«Per affiliarsi basta cliccare sul sito www.csvmolise.it – ha concluso Massaro – Dopo le opportune valutazioni anche le nuove organizzazioni potranno entrare nella famiglia del CSV Molise, ma voglio specificare che anche gli enti del Terzo Settore non associati possono fare riferimento a noi in ogni momento».