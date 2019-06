Acem incontra il Governatore Toma: discussione sui temi edili

Nella mattinata di venerdì 14 giugno il neo eletto Presidente dell’ACEM Danilo Martino, insieme con il Vice Presidente Angelo Santoro, il Direttore Gino Di Renzo e il Presidente dell’Edilcassa Molise Massimiliano Del Busso, ha incontrato il Presidente della Giunta Regionale del Molise Donato Toma presso la sede di Via Genova.

L’incontro, concordato a seguito del rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione, ha rappresentato una prima occasione di confronto e di analisi sui problemi del settore edile in Regione.

In particolare, il Presidente Toma ha ragguagliato la delegazione sui pagamenti della ricostruzione post sisma, sulla situazione dei lavori pubblici, sulle risorse da appaltare, sull’accelerazione dei processi di spesa per il rilancio del settore e sulle altre problematiche del comparto, garantendo ampia disponibilità per un dialogo continuo e costante con l’Associazione.