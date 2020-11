Amministrazione trasparente a Campobasso, domani Consiglio Comunale in diretta streaming. In ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio, nella giornata di domani, dieci novembre alle ore 8.30, il Consiglio Comunale di Campobasso si riunirà in videoconferenza con il seguente ordine del giorno: Relazione sulle attività svolte nel primo anno di mandato.

Il sindaco ed i singoli assessori del Comune di Campobasso presenteranno le attività svolte e tutti i cittadini potranno ascoltare, difatti sarà disponibile la diretta streaming della riunione in videoconferenza del Consiglio comunale, accessibile a tutti attraverso il portale dedicato:

Carola Pulvirenti