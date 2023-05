Borse di studio anno scolastico 2022-2023: c’è la delibera regionale, ora tocca ai Comuni predisporre i bandi

La Giunta regionale, con delibera numero 169 del 10 maggio 2023, ha recepito le somme attribuite al Molise dal ministero dell’Istruzione lo scorso 7 marzo 2023 e destinate al finanziamento delle borse di studio per gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.

Ora saranno i Comuni, già informati in tal senso, a predisporre gli appositi bandi pubblici per consentire alle famiglie residenti nei singoli territori di presentare le relative istanze e di essere così inserite nella graduatoria regionale.

Le borse di studio, per un valore complessivo di oltre 193mila euro, sono erogabili in favore dei nuclei familiari che presentano un Isee non superiore ai 15.748,78 euro e saranno liquidate a partire dal prossimo mese di settembre.

Con lo stesso provvedimento, l’esecutivo ha stabilito che eventuali risorse residuali rispetto alla dotazione ministeriale saranno ripartite in maniera equa tra tutti i beneficiari inseriti nella graduatoria regionale fino a esaurimento della somma disponibile.

“Le borse di studio – ha commentato l’assessore regionale Di Baggio – rappresentano un valido auto alle famiglie, con una procedura ormai consolidata che interviene in favore dei ceti più deboli a sostenere il diritto all’istruzione, fattore fondamentale per costruire una società giusta e libera, per questo auspichiamo un incremento delle somme destinate a tale misura”.