Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise espugna Capurso

CAPURSO-CLN CUS MOLISE 1-2 (0-0 primo tempo)

Capurso: Lisco, Leggiero, Petronella, Rotondo, Pavone, Campagna, Manghisi, Dammacco, Perri, Elia, Mazzei, Senna. All. Lodispoto.

Cln Cus Molise: Oliveira, Petrillo, Ferrara, Di Stefano, Domeneghetti, Di Lisio, De Nisco, Nathan, Migliorini, Mariano, Pizzuto, Pazienza. All. Sanginario.

Arbitri: Filippi di Bergamo e Zorzi di Reggio Emilia. Crono: Musci di Molfetta.

Marcatori: 57” Nathan, 1’53” Leggiero, 9’05” De Nisco st.

Note: ammoniti De Nisco, Di Lisio, Nathan e Leggiero.

Vittoria dal peso specifico importantissimo quella conquistata dal Cln Cus Molise sul campo del Capurso. I rossoblù portano a casa tre punti d’oro con la prima affermazione del 2024 e una prestazione tutta cuore su un campo difficile come il Pala Livatino.

La cronaca – Nel primo tempo non ci sono tante emozioni. Ci prova il Capurso con Leggiero che riceve palla spalle alla porta, si gira e impegna Oliveira bravo a rispondere. Poi è Dammacco a ricevere palla nello spazio, salta Oliveira ma conclude di poco al lato. Il Cus Molise tiene bene il campo e si vede con Natahn, palla però lontana dallo specchio. Le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0.

Nella seconda frazione di gioco si presenta subito bene il Cus Molise con Nathan che va via, Campagna chiude in scivolata. Lo stesso giocatore in maglia numero undici porta in vantaggio il Cln Cus Molise battendo Lisco da posizione defilata. Sull’altro fronte il tentativo è di Senna da fuori, palla alta. È poi Vinicius Oliveira a chiudere sull’ex Active con un grande intervento. Il pari del Capurso arriva con un gran tiro da fuori di Campagna deviato da Leggiero. Il Cus Molise non ci sta e prova subito a reagire. È però Rotondo su corner di Senna, a chiamare al grande intervento Oliveira con una botta al volo. Scampato il pericolo gli ospiti mettono la freccia. Ripartenza di Di Stefano che offre a De Nisco. Conclusione precisa del numero dieci che non lascia scampo a Lisco. Capurso 1 Cln Cus Molise 2. La squadra di casa prova a tornare nuovamente in partita: assist di Senna e Leggiero sfiora il 2-2.

I locali rischiano ancora di capitolare quando sul rinvio di Oliveira Perri colpisce di testa e per poco non beffa Lisco, bravo ad alzare in corner. Lodispoto si gioca la carta del portiere di movimento ma il Cln Cus Molise copre bene tutti gli spazi e porta a casa una vittoria di fondamentale importanza. Con il Canosa sconfitto dal Giovinazzo il vantaggio sui pugliesi ultimi in classifica, sale a cinque punti.