Campobasso, in via Mazzini arriva l’ecostazione intelligente per conferire i rifiuti differenziati

Continua la fase esecutiva della pianificazione di raccolta rifiuti della città. Parte domani, martedì 21 dicembre, la modalità di raccolta differenziata dei rifiuti col sistema del cassonetto intelligente “Ecostazione” per le utenze domestiche di una porzione di via Mazzini (zona San Francesco).

Si tratta di contenitori automatizzati a cui si potrà accedere tramite l’apposita tessera dedicata, per conferire i propri rifiuti differenziati seguendo un calendario settimanale. Un sistema che coinvolgerà circa 110 utenze domestiche, migliorando il decoro della zona con l’eliminazione dei cassonetti e dei conseguenti sovraccarichi o abbandoni di rifiuti nelle loro prossimità.

Nei giorni scorsi, per preparare al meglio la cittadinanza, è iniziata la distribuzione delle lettere informative e la consegna dei kit per la raccolta, ovvero contenitori differenziati per colore per distinguere la tipologia di rifiuto da conferire, insieme a:

una prima fornitura di sacchetti compostabili per la raccolta dell’organico;

l’ecocalendario settimanale (con le istruzioni per il corretto conferimento e l’utilizzo dell’ecostazione);

una guida al riciclo;

una tessera che permette l’apertura dei contenitori informatizzati.

Per agevolare i cittadini e favorire l’uso corretto delle Ecostazioni, nelle prime settimane di avvio del nuovo sistema in piazza San Francesco sarà a disposizione una guardia ambientale dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.30 tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi.

Attraverso questo sistema si conferiscono i rifiuti organici, gli imballaggi e confezioni dei materiali (in plastica, carta, metalli e vetro) e il secco residuo non riciclabile, mentre per materiali come giocattoli, oggetti voluminosi di metallo, oggetti in materiali compositi, rifiuti elettronici (RAEE) e tutto ciò che non può essere conferito nei mastelli resta disposizione il Centro Comunale di Raccolta di località Santa Maria de Foras.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.seacb.it e sulla pagina Facebook “Servizi e Ambiente Campobasso”. L’applicazione per smartphone gratuita “Junker”, inoltre, costituisce sempre un valido alleato per non sbagliare conferimento: attraverso la stessa è possibile infatti inquadrare il rifiuto e sapere dove va conferito, oltre che consultare il calendario di raccolta e imposta e promemoria, conoscere i servizi attivi e usare altre preziose funzioni utili a migliorare la raccolta differenziata.