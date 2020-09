Campobasso: prima aggredisce un uomo, poi ruba l’auto a una donna. 33enne tossicodipendente in manette

Ha avvicinato una donna che era ferma con l’auto al semaforo di via San Giovanni e, dopo averla scaraventata con violenza a terra, si è impossessato del veicolo fuggendo via. È accaduto questa mattina, venerdì 11 settembre, a Campobasso.

Autore del gesto un 33enne tossicodipendente e con alle spalle già diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Subito dopo la richiesta di intervento al 113, immediate sono scattate le ricerche da parte della Polizia che poco dopo ha intercettato il giovane sulla Statale 647, dove il 33enne è stato arrestato.

Da ulteriori indagini è poi emerso che il malvivente, nella stessa mattina, prima di compiere la rapina, aveva aggredito un uomo nei pressi del Terminal bus, colpendolo alla testa con un martello e fuggendo proprio in direzione di via San Giovanni.

Intanto, sono ancora in corso le indagini tese ad appurare le motivazioni che hanno indotto il pregiudicato ad aggredire l’uomo, che si trova al momento ricoverato presso l’ospedale ‘Cardarelli’, per fortuna non in pericolo di vita.