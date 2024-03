Giuseppe Testa numero uno sulla vettura nel rally del Lazio

Un numero uno sull’abitacolo figlio del successo nella kermesse arrivato nello scorso ottobre. Con questa pesante investitura Giuseppe Testa inizia la sua avventura nella prima delle otto tappe del trofeo italiano rally che vedrà il driver di Cercemaggiore affrontare l’avventura con alle note Gino Abatecola su Skoda Fabia Evo Rally 2 preparata dalla Delta Racing per la scuderia Ro Racing.

A Cassino, per il Rally del Lazio, si prospetta una grande battaglia con ben quarantasei equipaggi iscritti alla kermesse.

Domani sarà giornata di verifiche, poi, da venerdì, il via alla battaglia su strada. Al mattino tra le 8.30 e le 10.30 lo shakedown su di un tratto di 2,69 km, poi, nel pomeriggio, dalle 16, la partenza da Cassino con alle 16.30 la prima speciale (la Viticuso di 13,6 km), alle 17.35 la seconda di 2,69 (la Belmonte Castello) e, infine, con gli abbaglianti accesi, la terza speciale coincidente con la seconda Viticuso.

Il giorno dopo spazio alle altre cinque speciali su due tratti ben definiti: la Terelle di 14,65 km e la Itri di 7,03. La Terelle sarà teatro di battaglia per la quarta (8.55), la sesta (13.55) e l’ottava speciale (17.38), la Itri per la quinta (11.05) e la settima speciale (16.05). Complessivamente, nella due giorni, saranno quasi novanta (per l’esattezza 87,90) i chilometri contro il tempo. L’arrivo della prima vettura è previsto a Cassino per le 18.30.

In queste ore il pilota figlio d’arte è impegnato in una serie di test per arrivare nel miglior modo possibile all’evento, cercando di trovare concentrazione e lasciando che, tra venerdì e sabato, sia la strada a parlare per poi esprimere quelle che saranno le sue sensazioni.