Guasto al semaforo di via Principe di Piemonte, l’invito a prestare attenzione

Il Comune di Campobasso informa la cittadinanza che da oggi, sabato 31 agosto, l‘impianto semaforico di via Principe di Piemonte (Conservatorio) resterà spento a causa di un guasto non riparabile in tempi immediati.

Dall’amministrazione di Palazzo San Giorgio arriva, pertanto, l’invito per automobilisti e pedoni a prestare la massima prudenza ed attenzione in fase di attraversamento dell’incrocio, attenendosi alle norme del codice della strada.