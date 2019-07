Il difensore Cafiero e il centrocampista Brenci approdano al Campobasso

Il reparto difensivo del Campobasso si rinforza con un elemento di grande valore. Claudio Cafiero, difensore centrale classe 1989, giunge alla corte di mister Cudini. Il giocatore partenopeo vanta ben 124 presenze in serie C. L’esordio tra i professionisti arriva ad inizio carriera, stagione 2008/09, con la maglia del Crotone.

Successivamente approda in piazze come San Marino, Cassino, Latina, Aprilia, Torres e Lupa Roma. Sono 81, invece, le presenze in serie D, categoria affrontata in forza a L’Aquila, mentre nell’ultima stagione ha fatto le fortune del Francavilla 1927.

“Serietà, programmi e validità dello staff tecnico alla base della mia scelta – spiega Cafiero a margine della firma – Campobasso quest’anno celebra i suoi 100 anni di storia, farò di tutto per onorare questa maglia“.

Arriva da una stagione divisa tra Pianese e Gavorrano, oggi Leonardo Brenci, centrocampista classe 1994, approda a Campobasso. Cresciuto nelle giovanili del Siena nella sua carriera ha collezionato oltre 100 presenze in serie D. Olbia, Agropoli, L’Aquila e Budoni hanno puntato su di lui nelle diverse stagioni. “Sono felice di poter dare il mio massimo contributo al Campobasso – le sue parole – darò il 100% in tutti gli allenamenti e ogni volta che verrò chiamato in causa”.