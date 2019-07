Lavoratori ex Ittierre, Toma chiede un incontro con il premier Conte

Il presidente della Regione, Donato Toma, insieme all’assessore Mazzuto ha incontrato questa mattina, 11 luglio, i rapprsentanti sindacali. Sotto i riflettori la delicata questione dei lavoratori della ex Ittierre. Il numero uno del Molise, nel corso della riunione, ha proposto un incontro con il premier Giuseppe Conte.

“Mi sono attivato da subito – ha fatto sapere Toma – inviando una nota al premier, al quale ho chiesto di essere ricevuto insieme alle rappresentanze sindacali e di far propria la modifica normativa al Decreto Crescita. Al presidente Conte ho anticipato la situazione paradossale che si è venuta a creare, laddove si consideri che la Regione Molise ha le risorse da destinare per la mobilità in deroga, ma non può erogarle per un cavillo normativo legato alla continuità di trattamento”.

“Il problema dei lavoratori della ex Ittierre – ha concluso – non si risolve, purtroppo, percorrendo le strade che fin qui hanno portato al nulla di fatto”.