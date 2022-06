Nuove opportunità formative: arriva il master in ‘Gestione sistemi software complessi: nuove tecnologie e metodologie’

L’Università degli Studi del Molise e l’azienda KEY PARTNER istituiscono il nuovo Master in “Gestione sistemi software complessi: nuove tecnologie e metodologie”

Il Master di II Livello è finalizzato alla formazione di Digital Consultant in grado di governare il processo di trasformazione digitale attraverso tecnologie low-code. Previsto l’inserimento in azienda dei migliori talenti. KEY PARTNER finanzierà 10 borse di studio ed erogherà, con i propri professionisti, 40 ore di lezioni.

L’Università degli Studi del Molise e Key Partner, digital integrator italiano, hanno istituito il nuovo Master Universitario di II Livello in “Gestione sistemi software complessi: nuove tecnologie e metodologie”, disponibile a partire dall’Anno Accademico 2022/23.

Il Master è finalizzato a fornire agli studenti competenze specifiche in ambito ICT, attraverso l’erogazione di 175 ore di formazione in aula (sia in presenza che in via telematica), di cui 40 ore di lezioni tenute da professionisti dell’azienda Key Partner con focus in ambito system integration e automation con l’utilizzo della Piattaforma Low-Code Appian.

Il Master avrà un approccio fortemente pratico, con l’obiettivo di trasferire ai partecipanti, attraverso esercitazioni assistite, le skills necessarie per entrare nel mondo del lavoro in modo competitivo. È previsto inoltre uno stage di 500 ore da svolgere in Key Partner.

Key Partner finanzierà 10 borse di studio, dando anche la possibilità agli studenti più meritevoli di intraprendere un percorso lavorativo all’interno dell’Hyperautomation Hub di Termoli, la nuova sede molisana di Key Partner.

Uno degli obiettivi principali del Master e dei suoi proponenti è infatti quello di creare e mantenere valore nel territorio attraverso la stretta sinergia tra università e industria, in una continuità capace di formare ed inserire nel tessuto economico locale giovani e talentuosi professionisti.

I discenti che completeranno il Master avranno una formazione da Digital Consultant all’interno di un settore in enorme crescita come quello dell’Information and Communication Tecnology (ICT), caratterizzato da un importante mismatch tra domanda e offerta di circa il 48%, con oltre 500mila posti vacanti in Italia1.

“Un Master innovativo – commenta il Prof. Rocco Oliveto, Professore ordinario di Software Analytics dell’Università del Molise e Responsabile didattico del Master – che offrirà la possibilità anche a chi non ha alcuna conoscenza informatica di base di acquisire competenze per vivere da protagonisti la trasformazione digitale delle aziende e della PA. Il valore aggiunto del Master risiede nella collaborazione con l’azienda Key Partner: attraverso l’attività di tirocinio i discenti potranno affinare le loro competenze su casi di studio reali e sviluppare soluzioni software innovative attraverso una piattaforma leader nell’automazione e nel low-code”.

“Siamo orgogliosi di presentare questo Master in partnership con l’Università degli Studi del Molise – commenta Lino Del Cioppo, AD di Key Partner e Direttore del Master – ed offrire ai giovani talenti del Sud Italia la possibilità di ottenere un’alta e specifica formazione in un settore strategico ed in costante crescita come quello dell’ICT in Italia.

Riteniamo sia fondamentale contribuire a creare valore nel Meridione, investendo nella formazione dei lavoratori del domani e mettendo i giovani talenti nelle condizioni di poter avviare un percorso lavorativo di successo, magari proprio in Key Partner”.