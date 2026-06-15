“Oltre i Misteri tra Angeli e Diavoli Uniti nel Gusto”, l’associazione Ristoratori Centro Storico “I Ristorici” ringrazia la cittadinanza

L’associazione Ristoratori Centro Storico “I Ristorici”( Ristoranti: L’Approdo, Monticelli, Miseria e Nobiltà, Il Sagittario) ringrazia la cittadinanza per la grandiosa partecipazione “Oltre i Misteri tra Angeli e Diavoli UNITI NEL GUSTO” realizzata all’interno dell’affascinante piazza di FONDACO DELLA FARINA parte centrale di tutto il centro storico della città.

Il successo della prima serata del 5 giugno, l’incoraggiamento della cittadinanza e dei nostri clienti, il fondamentale aiuto degli organi di stampa e la vicinanza degli amministratori ci hanno convinto a ripetere l’iniziativa con grande sacrificio e altruismo convinti che solo organizzando eventi e portare persone all’interno del centro storico possano salvarlo dal declino annunciato. L’amore per il centro storico ci convince ad evidenziare come è necessario se non indispensabile che ci sia una maggiore attenzione al centro storico, anche durante i grandi eventi, rimarcando l’attenzione anche attraverso eventi collaterali a quelli che investono il centro della città.

Abbiamo voluto caparbiamente realizzare l’evento al Centro Storico rinunciando alla più conveniente, anche dal punto di vista economica, della location centrale per dare il segno tangibile che solo con la presenza degli operatori, che vanno aiutati e sostenuti, il centro storico può vivere e prosperare. Riteniamo aver vinto una sfida anche rispetto a tanti scettici contando sulla nostra competenza e professionalità. Buon cibo e atmosfera serena sono stati gli ingredienti del successo. Ma è ora che si prenda atto che noi ci siamo e che è con noi che bisogna programmare il futuro del borgo.