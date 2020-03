Pozzilli venga dichiarata ‘zona rossa’, Fanelli e Facciolla diffidano Toma

Dopo i contagi avvenuti al Neuromed, i consiglieri regionali del PD, Fanelli e Facciolla, invitano Toma con diffida formale a dichiarare Pozzilli ‘zona rossa’.

“Alla luce della situazione sanitaria e del numero di pazienti positivi presso l’istituto Neuromed, – fanno sapere i dem – Pozzilli e tutta la zona territoriale, da ricostruire secondo la mappa del personale, dei familiari, dei pazienti e relativi contatti, va dichiarata zona rossa. In questo modo non sarà più possibile transitare liberamente in entrata e in uscita dal Comune, salvo le deroghe necessarie.

È altresì urgente, indispensabile ed indifferibile porre tutti i casi sospetti in quarantena, secondo la filiera del contagio. Inoltre, è fondamentale disporre tamponi e garantire il massimo della sicurezza per la popolazione.

Solo così si riuscirà ad assumere decisioni omogenee, che superino e mettano a sistema la moltitudine di atti comunali che in queste ore stanno intervenendo, in assenza di una regia generale dell’emergenza.

In collegamento costante con il Governo per ulteriori provvedimenti di supporto da poter mettere in campo, in qualità di consiglieri regionali del Partito Democratico lo abbiamo proposto in seno al tavolo Covid di questa mattina. Ma ora, ancora più preoccupati dall’assenza di risposte concrete dai vertici regionali, lo avanziamo formalmente con una diffida formale. Toma dichiari Pozzilli zona rossa”.