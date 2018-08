Serie D, un agnonese doc all’Olympia: dal Foggia arriva Basilio Antonelli

Un agnonese doc alla corte di Antonio Mecomonaco. L’Olympia ufficializza l’arrivo in granata dell’attaccante Basilio Antonelli. Classe 2000, ex giovanili della Roma, l’anno scorso Antonelli ha vestito la casacca del Foggia Primavera. In Alto Molise, da dove è partita la sua avventura calcistica, torna con la formula del prestito. “In fatto di under siamo sicuri di aver messo a segno un grande colpo. Antonelli, formatosi nel nostro vivaio, vanta esperienze importanti in club professionisti come Roma, dove è stato il pupillo di Bruno Conti, e Foggia. Esperienze significative che oggi gli permetteranno di mettersi in luce in un campionato come quello di serie D”, afferma soddisfatto il presidente Marco Colaizzo.