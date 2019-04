Terminal, verso il completamento: al via i lavori al bruco giallo. Sarà dotato di illuminazione e servirà a collegare due zone della città

Che il bruco giallo sarebbe diventato finalmente percorribile era stato annunciato qualche tempo fa nel corso di una conferenza stampa, dal sapore politico, a Palazzo San Giorgio.



L’incontro al quale, oltre al primo cittadino Battista e all’assessore Maio, prese parte il governatore Toma, fu l’occasione per fare il punto sullo step che sarebbe servito a concludere i lavori di riqualificazione del Terminal di Campobasso.

Lavori che hanno preso il via e che si stanno concentrando in questi giorni proprio sul cosiddetto bruco giallo che, stando a quanto annunciato, dovrebbe finalmente servire a collegare via Mazzini e via Vico. Una copertura e un sistema di illuminazione consentirà alla struttura di divenire finalmente funzionale, per buona pace soprattutto de numerosi studenti e pendolari che affollano la zona ogni giorno.

Un anno il tempo stimato per il completamento dell’opera, il cui ultimo lotto è stato affidato alla ditta PQ Pallante.

1milione e 200mila euro, invece, il costo totale per poter mettere finalmente un punto a lavori di riqualificazione del luogo che per tanti pendolari rappresenta il biglietto da visita della città capoluogo.