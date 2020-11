Termoli, chiuse le scuole elementari e medie comunali.

Termoli, il sindaco chiude le scuole pubbliche per una settimana. L’ordinanza è stata emanata in seguito alla notifica di positività al Covid che hanno interessato alcuni alunni e personale scolastico, presso le scuole primarie, secondarie di primo grado, le scuole dell’infanzia e gli asili nido comunali siti nel territorio del Comune.

Durante l’incontro di oggi fra il sindaco ed i dirigenti degli Istituti comprensivi di Termoli, sono emerse criticità in merito al contenimento dei contagi e si è reso necessario definire un quadro esaustivo di contenimento dell’emergenza epidemiologica. E’ necessario quindi portare avanti le misure a tutela della salute pubblica e dell’igiene degli ambienti scolastici, assicurando la completa sanificazione degli spazi di di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le attività lavorative ed educative.

Il Sindaco ha pertanto disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per la settimana prossima che va dal 23.11.2020 fino al 28.11.2020. I dirigenti scolastici delle scuole elementari e medie sono stati pertanto invitati ad organizzare la didattica digitalmente integrata (DDI) e predisporre il personale scolastico necessario per le operazioni di sanificazione degli ambienti. L’ordinanza non riguarda gli istituti parificati e gli asili nido privati dove non sono emersi casi di contagio.

Carola Pulvirenti