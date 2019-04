Termoli, numerose piantine di marijuana e un bottino di valore per precedenti furti. Arrestati due pregiudicati

Sono stati arrestati due pregiudicati di Termoli a seguito di una mega operazione compiuta dai Carabinieri del posto. Nella prima trance, le Forze dell’Ordine avevano effettuato una prima parte di perquisizioni, due di queste effettuate a casa di due uomini già agli arresti domiciliari. L’operazione è proseguita ieri, 8 aprile, quando, a seguito di una nuova perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerose piantine di marijuana in essicazione, pari a 3 kg di peso netto.

I due pregiudicati in manette sono già noti alla Forze dell’Ordine per essere stati arrestati in flagranza di reato mentre mettevano a segno una rapina nel bar con distributore sul lungo mare di Termoli.

In questa perquisizione è stata rinvenuta anche il bottino dei precedenti furti, pari a 30 mila euro: arnesi da potatura, attrezzi da ferramenta, materiali da imballaggio, motoseghe, tosaerba, generatori di corrente, strumenti musicali, biciclette e generi alimentari vai.