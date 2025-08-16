A Molise il sesto memorial Gianmarco Di Vico: vince la squadra Viernes

È andato alla squadra Viernes il sesto memorial Gianmarco Di Vico, organizzata a Molise dalla famiglia del ragazzo scomparso prematuramente.

La mamma Lina, il papà Francesco e il fratello Davide, sostenuti dall’amministrazione comunale, hanno messo su un evento ben riuscito.

Cinque squadre, tanto entusiasmo e commozione in particolare nella parte iniziale con la benedizione di padre Francois e nella parte finale in occasione delle premiazioni alla presenza di tanti amici e persone del paese che non sono voluti mancare all’appuntamento.

Cinque squadre si sono confrontate in gare da venti minuti con girone all’italiana e fase finale alla quale hanno avuto accesso le prime quattro formazioni sotto lo sguardo attento dei direttori di gara Salvatore Griguolo e Giuseppe Miozza.

Nel penultimo atto della competizione Viernes ha superato 3-1 Wolves mentre Chiosco la Fontana ha battuto 2-1 Krankenwagen.

Nella finalissima del sesto Memorial Gianmarco Di Vico si sono affrontate Viernes e Chiosco La Fontana. I tempi regolamentari si sono chiusi senza reti. Sono stati così necessari i calci di rigore per decretare la vincitrice.

Ad avere la meglio è stata la formazione di Viernes che ha avuto nelle proprie file Davide Di Vico, fratello di Gianmarco, e Antonello Corradino. Al termine le premiazioni di rito. Il tutto ‘condito’ da pizza, panini e buona musica.

La famiglia Di Vico ha ringraziato tutti i partecipanti con grande affetto e ha dato appuntamento al prossimo anno.