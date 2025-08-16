Sport

A Molise il sesto memorial Gianmarco Di Vico: vince la squadra Viernes

In finalissima battuta la formazione del Chiosco La Fontana

Photo of Redazione Redazione16 Agosto 2025

 

È andato alla squadra Viernes il sesto memorial Gianmarco Di Vico, organizzata a Molise dalla famiglia del ragazzo scomparso prematuramente.

La mamma Lina, il papà Francesco e il fratello Davide, sostenuti dall’amministrazione comunale, hanno messo su un evento ben riuscito.

Cinque squadre, tanto entusiasmo e commozione in particolare nella parte iniziale con la benedizione di padre Francois e nella parte finale in occasione delle premiazioni alla presenza di tanti amici e persone del paese che non sono voluti mancare all’appuntamento.

Cinque squadre si sono confrontate in gare da venti minuti con girone all’italiana e fase finale alla quale hanno avuto accesso le prime quattro formazioni sotto lo sguardo attento dei direttori di gara Salvatore Griguolo e Giuseppe Miozza.

Nel penultimo atto della competizione Viernes ha superato 3-1 Wolves mentre Chiosco la Fontana ha battuto 2-1 Krankenwagen.

Nella finalissima del sesto Memorial Gianmarco Di Vico si sono affrontate Viernes e Chiosco La Fontana. I tempi regolamentari si sono chiusi senza reti. Sono stati così necessari i calci di rigore per decretare la vincitrice.

Ad avere la meglio è stata la formazione di Viernes che ha avuto nelle proprie file Davide Di Vico, fratello di Gianmarco, e Antonello Corradino. Al termine le premiazioni di rito. Il tutto ‘condito’ da pizza, panini e buona musica.

La famiglia Di Vico ha ringraziato tutti i partecipanti con grande affetto e ha dato appuntamento al prossimo anno.

Photo of Redazione Redazione16 Agosto 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

CBFC Experience è il pacchetto esclusivo del Campobasso FC per vivere la squadra rossoblù e il territorio molisano

16 Agosto 2025

Ferragosto all’insegna dello sport con la Regata del Circolo della Vela Termoli

16 Agosto 2025

Da Baranello a Roma in bici: 240 km di fede, amicizia e resilienza

12 Agosto 2025

Pallacanestro serie A1, la Magnolia Campobasso assegna i numeri di maglia alle giocatrici

9 Agosto 2025

Serie C, test amichevole del Campobasso contro il Real Normanna Aversa: si gioca a Bojano

8 Agosto 2025

Pallacanestro serie A1, per la Magnolia Campobasso prima di campionato a Brescia

4 Agosto 2025

Serie C, il Campobasso termina il ritiro di Capracotta. Il club rossoblù ringrazia la cittadina altomolisana

2 Agosto 2025

Serie C, diramato il calendario della stagione 2025/2026. Il Campobasso debutta a Ravenna, prima al ‘Molinari’ contro la Torres

29 Luglio 2025

Inaugurato il campo sportivo di Tufara. Il governatore Roberti: “Investire nello sport vuol dire assicurare la coesione sociale e il futuro delle nostre comunità”

27 Luglio 2025

Il Molinari è in vetta: la Lega Pro lo incorona miglior campo del girone B di Serie C

26 Luglio 2025

Successo di critica negli USA per ‘Running with the Wolves’, la serie televisiva sul Campobasso presentata nel cuore della sede Disney a Manhattan

25 Luglio 2025

Campobasso, al via la petizione per intitolare una strada all’U.S. Campobasso 1919

23 Luglio 2025

“Running with the Wolves”, la serie televisiva sul Campobasso prodotta da Disney in onda su ESPN

22 Luglio 2025

A Pescolanciano inaugurato il riqualificato campo sportivo, intitolato a Danilo Sabatino: presente anche il governatore Francesco Roberti

20 Luglio 2025

Serie C, il ritiro del Campobasso cambia volto a Capracotta tra allenamenti ed eventi

19 Luglio 2025

Serie C, al via la preparazione pre-campionato del Campobasso: lupi a Capracotta

18 Luglio 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa