CBFC Experience è il pacchetto esclusivo del Campobasso FC per vivere la squadra rossoblù e il territorio molisano

Campobasso non è solo una partita. È un invito a scoprire un territorio intero.

Un viaggio che comincia dentro lo stadio Axum Molinari e ti conduce tra montagne e colline, fino alle spiagge dell’Adriatico, attraversando borghi di pietra, piazze silenziose e panorami che restano impressi. È un percorso fatto di calcio, cucina, storia e natura, dove il suono compatto del coro della curva si mescola ai profumi di una terra autentica.

Il CBFC Experience è il pacchetto esclusivo ideato dal Campobasso FC per chi arriva da fuori — anche da oltreoceano — e vuole vivere il Molise e la sua squadra a 360°.

Tre formule, da uno a tre giorni, per unire la passione del calcio all’ospitalità di una regione ancora tutta da scoprire, già raccontata negli USA dalla docuserie ESPN-Disney Running with the Wolves.

Tre formule, un’unica promessa: farti vivere il Molise

Pacchetto 1 Giorno

Un assaggio intenso dell’anima rossoblù e della città. Include un pranzo o una cena tipica molisana, una visita guidata nel cuore storico di Campobasso, l’accesso esclusivo allo stadio con possibilità di calcare il campo, un posto in tribuna centrale e il pernottamento in una struttura selezionata.

Pacchetto 2 Giorni

Per chi vuole ampliare l’esperienza, oltre a quanto previsto nel pacchetto 1 Giorno, si aggiungono un pranzo e una cena extra, due pernotti e un’attività tematica a scelta tra enogastronomia, cultura, escursionismo o relax, per scoprire il Molise in profondità.

Pacchetto 3 Giorni

La formula più completa: tutto quanto previsto nel pacchetto 2 Giorni, tre pernotti, due pranzi e due cene aggiuntivi e due attività a scelta, per un’immersione totale nella regione e nelle sue tradizioni.

Le attività che fanno la differenza

Il CBFC Experience ti permette di vivere il Molise come preferisci:

Enogastronomia — Degustazioni di vini DOC, formaggi e salumi tipici, visite in cantine e aziende agricole, ascoltando le storie di chi custodisce antiche tradizioni.

— Degustazioni di vini DOC, formaggi e salumi tipici, visite in cantine e aziende agricole, ascoltando le storie di chi custodisce antiche tradizioni. Cultura — Un itinerario che attraversa secoli: dall’archeologia romana alle fortezze medievali, dalle chiese rinascimentali ai borghi sospesi nel tempo.

— Un itinerario che attraversa secoli: dall’archeologia romana alle fortezze medievali, dalle chiese rinascimentali ai borghi sospesi nel tempo. Escursionismo — Sentieri che collegano montagne, colline e mare, tra boschi, vallate e scorci incontaminati.

— Sentieri che collegano montagne, colline e mare, tra boschi, vallate e scorci incontaminati. Relax — Spa, terme e trattamenti di benessere per rigenerare corpo e mente.

Molise, il segreto meglio custodito

Qui il calcio è più di un gioco: è un legame di sangue tra squadra e comunità. Il Campobasso è il simbolo di un’intera regione, e il coro della curva è il suo battito. Vivere il CBFC Experience significa entrare in questa storia, farne parte, portarsela a casa.

Il CBFC Experience è visionabile su cb1919.com e acquistabile su ciaotickets.com

WALKABOUT — Dentro la Tana del Lupo

Il Walkabout è l’esperienza matchday firmata Campobasso FC, pensata per chi vuole vivere il giorno della partita dall’interno, accedendo ai luoghi inaccessibili al pubblico.

Si comincia dagli spogliatoi, dove regna la concentrazione e l’attesa. Le maglie appese, il ronzio sommesso dei preparativi, i primi sguardi tra compagni. Poi si imbocca il tunnel che porta al campo, un corridoio che custodisce il momento in cui il brusio dello stadio si trasforma in un’onda di suoni.

E infine il rettangolo verde: l’odore dell’erba, i lampi delle luci, il ritmo secco dei palloni calciati nel riscaldamento. Da pochi metri, si osservano i giocatori rifinire i movimenti, si condivide un “cinque” con chi tra pochi minuti sarà protagonista.

Il match si segue da un posto riservato in Tribuna Molinari, con una visuale privilegiata e il calore della curva a fare da colonna sonora.

L’esperienza si chiude nell’Area Hospitality, per vivere il post-partita insieme alla squadra: strette di mano, sorrisi e foto ricordo, il vero “terzo tempo” del calcio rossoblù.

Il Walkabout è per tutti — famiglie, gruppi, tifosi di ogni età — ed è il modo più diretto e autentico per entrare nel mondo del Campobasso.

Il Walkabout è visionabile su cb1919.com e acquistabile su ciaotickets.com

Un finale che resta addosso

Il Molise non si limita a farsi vedere, ti cattura e non ti lascia più.

Il Campobasso non si limita a giocare, ti accoglie nella sua storia e ti fa sentire parte di qualcosa di eterno.

Che tu scelga il CBFC Experience o il Walkabout, non sarai un ospite: sarai un lupo tra i lupi, dentro il branco, sotto le stesse luci e davanti allo stesso pubblico.

E quando il fischio finale si perderà nell’eco dello stadio, con il coro della curva che si dissolve nell’aria, capirai che il viaggio non finisce qui: perché una parte di te resterà in Molise, e un pezzo di Campobasso camminerà con te, ovunque andrai.