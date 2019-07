A Termoli, il 27 luglio, la tappa molisana del Beach Bocce Tour. Per i vincitori qualificazione alle finali di San Benedetto del Tronto

Termoli ospiterà la tappa molisana del Beach Bocce Tour, l’iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Bocce che sta toccando le principali città turistiche del Belpaese.

L’appuntamento molisano, organizzato dalle Bocciofile Madonna delle Grazie Termoli e Avis Campobasso, sotto l’egida della FIB Molise, è in programma sabato 27 luglio 2019, a partire dalle ore 10, al Lido ‘Il Pirata’. Si giocherà a coppia e la kermesse è aperta a tutti, come nel pieno spirito delle bocce: uomini, donne, giovani, meno giovani, normodotati e diversamente abili. Tutti insieme nell’area che sarà allestita sul litorale nord di Termoli.

Il costo di iscrizione è di dieci euro per giocatore, quota comprensiva, per coloro che non sono tesserati alla Federazione Italiana Bocce, della tessera agonistica per la stagione 2019/2020. Un modo per entrare nei bocciodromi e, magari, appassionarsi alla disciplina sportiva una volta terminate le vacanze e tornati in città alla vita di tutti i giorni.

Il Beach Bocce, oltre a offrire svago e divertimento per i turisti, è un mezzo per far conoscere all’esterno sia la disciplina sportiva delle bocce, ma anche la stessa Federbocce che si muove su più fronti per arrivare a ogni latitudine.

Sarà possibile iscriversi e prendere informazioni, telefonando ai numeri 3343010549 e 3899308738, ma anche rivolgendosi direttamente al Lido ‘Il Pirata’ sia nei giorni precedenti la kermesse ma anche fino a qualche minuto prima della competizione.

I vincitori delle tappe regionali avranno l’opportunità di recarsi, ospiti della Federazione Italiana Bocce, a San Benedetto del Tronto, dove al ‘Beach Arena’, sabato 31 agosto 2019, è in programma la finale nazionale del ‘Beach Bocce Tour’. Ai vincitori, in terra marchigiana, un premio di mille euro; 800 euro per i secondi classificati, 400 euro per le coppie terza e quarta.

“Abbiamo aderito al ‘Beach Bocce Tour’ per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento – ha affermato Angelo Spina, presidente della FIB Molise – Ma anche per fare conoscere le nostre attività a coloro che non sono mai entrati in un bocciodromo. Ringrazio i presidenti della Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso, e dell’Avis Campobasso, Pino Iacovino, che, in sinergia, hanno lavorato all’evento. La Federbocce molisana lavora da due anni sia sotto il profilo agonistico sia dal punto di vista promozionale. Un lavoro che ha portato a un incremento importante del numero degli agonisti, che in Molise si attesta quasi sulle cinquecento unità”.

Termoli, dunque, è pronta a vivere una due giorni dedicata alle bocce. All’indomani della tappa molisana del Beach Bocce Tour, infatti, al bocciodromo di via Asia è in programma il 35° Trofeo Città di Termoli, gara a carattere nazionale, specialità coppia, riservata alle categorie A e B, organizzata dalla Bocciofila Madonna delle Grazie. A meno di una settimana dalla scadenza delle iscrizioni, sono già cinquanta le coppie ai nastri di partenza, provenienti dalle due province molisane e da società dei territori di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Potenza, Chieti, L’Aquila, Roma, Frosinone, Ascoli Piceno e Treviso.