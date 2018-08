Calcio a 5 serie B, prosegue il mercato della Chaminade Campobasso. Ruscica resta in rossoblù

Conferma in forza alla Chaminade Campobasso per il laterale, classe 1995, Federico Ruscica, che si proietta verso la sua ennesima stagione in rossoblù. Cresciuto nella scuola calcio del presidente Franco Bossi, non ha mai tradito i colori della Chaminade. E per il 23enne calciatore molisano ancora un’occasione per misurarsi in serie B.

“Sono molto soddisfatto che la società mi abbia proposto di restare con la Chaminade Campobasso – ha affermato Federico Ruscica – E ricomincio con un rinnovato entusiasmo. Ho sempre giocato con questa maglia e per me è un orgoglio continuare a farlo”.

“Spero in un’ottima stagione – le sue parole – Guardando al roster, credo che potremo ripetere la grande ultima annata. Il campionato sarà, come sempre, molto equilibrato, dunque, toccherà a noi dimostrare di essere maturati e ripartire da laddove avevamo lasciato, ovvero dai playoff promozione. Sono, comunque, fiducioso: ci toglieremo delle gran belle soddisfazioni. Ci sono tutte le premesse, ambientali, societarie e tecniche, per provare a ripetere il grande cammino della scorsa stagione”.

“Dal punto di vista personale – il pensiero di Federico Ruscica – spero di guadagnare minuti, proseguendo il mio percorso di crescita in una rosa di grande livello. Come squadra, dovremo sbagliare il meno possibile. E credo che le basi ci siano tutte per provare a migliorarci sempre”.

“Prosegue la marcia di avvicinamento alla preparazione precampionato – ha affermato il vice-presidente Domenico Scarnata – Non stiamo lasciando nulla al caso, sia per quel che concerne il calciomercato sia per tutte le questioni logistiche. Tra meno di un mese i ragazzi saranno in campo a sudare e non vediamo l’ora di iniziare a regalare alla città di Campobasso quello spettacolo chiamato calcio a 5. La squadra va, via via, completandosi e credo che la società, sinora, abbia fatto un gran lavoro”.

Chaminade Campobasso 2018/2019: Silvio Iacovino (portiere, 1995, confermato), Alfredo Badodi (portiere, 1998, confermato), Pablo Gonzales Alonso (centrale, 1988, confermato), Josue Cancio Rodriguez (laterale, 1988, confermato), Simone Petrella (laterale, 1997, confermato), Luca Oriente (laterale, 1992, confermato), Stefano Nardacchione (laterale, classe 1992, dal Vinchiaturo), Giorgio D’Elia (laterale, 1996, dal Cus Molise), Luca Caddeo (laterale, 1990, dalla Saracena), Federico Ruscica (laterale, 1995, confermato), Nauzet Mora Domínguez (ala-pivot, 1997, dal Tenerife), Leo Melfi (pivot, 1992, dal Cln Cus Molise).