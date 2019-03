La lezione dei campioni per la Giornata dello Sport della Regione Molise

GALLERIA FOTOGRAFICA PER GENTILE CONCESSIONE DI STEFANO SALIOLA – La lezione dei campioni dello sport mondiale Massimiliano Rosolino, Pino Maddaloni, Mara Santangelo e Aldair. Una serata all’insegna dello sport e dei messaggi lanciati al numeroso pubblico intervenuto all’ex Gil per la serata finale della 6^ Giornata dello Sport della Regione Molise.

‘Oltre l’ostacolo lo sport è inclusione’ è stato il tema di una manifestazione, che è entrata anche nelle scuole, lanciando il messaggio contro la droga nella lotta intrapresa dalla Procura della Repubblica di Campobasso e altro vari attori del territorio.

Nel dibattito, insieme ai campioni dello sport italiano e mondiale, anche il magistrato Nicola D’Angelo, il quale ha spiegato di come la droga in Molise sia un problema non solo di famiglie con disagi economici e sociali. Un problema che può coinvolgere tutti, indistintamente.

I PREMIATI

Trasmissioni sportive: ‘Domenica Sport’ di Telemolise; ‘Molise Sport’ di Teleregione

Dirigente sportivo dell’anno: Angelo Spina, presidente della FIB Molise

Atleta Master: Amelia Mascioli

Evento sportivo dell’anno: CNU 2018 Cus Molise

Atleta speciale giovanissimi: Claudia Di Tanna

Giovane Promessa: Greta Fraraccio

Giovane Promessa: Luigi Centracchio

Sport di squadra femminile: Magnolia Campobasso

Sport di squadra maschile: ASD Pallavolo Agnone

Miglior tecnico: Mimmo Sabatelli

Atleta Maschile: Fabio Suliani

Atleta femminile: Alessandra Falbo

Atleta speciale: Lorena Ziccardi

Sportivo molisano: Fabio Tondi